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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تجدد دعوتها للتعاون مع الشمال في مكافحة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:51 ص
كوريا الجنوبية والشمالية
كوريا الجنوبية والشمالية
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أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ضرورة أن تعمل الكوريتان معا لمعالجة الأمراض المعدية لأن القضية مرتبطة بشكل مباشر بصحة وحياة الناس على كلا الجانبين، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سول أعربت مرارا عن رغبتها في التعاون مع بيونج يانج في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، بيد أن كوريا الشمالية لم تجب على ذلك، بل وادعت من خلال وسائل الإعلام الرسمية بأن الفيروس لم ينتشر في البلاد.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الوحدة جو هيه-شيل في مؤتمر صحفي دوري إن "التعاون بين الكوريتين في مجال الأمراض المعدية ضروري لأنه قضية إنسانية ذات منفعة متبادلة ترتبط مباشرة بالصحة والحق في البقاء للكوريين الجنوبيين والشماليين على حد سواء".

واستدركت قائلة إن الشمال لم يتقدم بطلب للتعاون حتى الآن.

وفي وقت سابق في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن عرضت مساعدة إنسانية لكوريا الشمالية.

وقال بومبيو في مقابلة صحفية إن الشيء نفسه ينطبق على إيران وكوريا الشمالية، فهاتان الدولتان لديهما خلافات عميقة معنا، ونحن نعمل بجد لخلق ظروف أفضل لشعبيهما.

وأوضح بومبيو قائلا: عرضنا على كل من الكوريين الشماليين، وكذلك على الإيرانيين، المساعدة الإنسانية، وعرضنا تسهيل المساعدات الإنسانية القادمة إلى تلك الدولتين من منظمات الأمم المتحدة ومن دول أخرى أيضا".وأضاف "سنستمر في القيام بذلك. إنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في وقت الأزمة."

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