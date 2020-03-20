50 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند.. والإجمالي 322

أعلنت حكومة ​تايلاند، صباح اليوم الجمعة، عن​ تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا​، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 322.وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية على موقعها الالكتروني، أن مدير قسم مكافحة الأوبئة في ​وزارة الصحة​ التايلاندية سوفانشاي فاتخانايينجرينشاي أعلن في مؤتمر صحفي أن 41 من الحالات الجديدة مرتبطة بعدوى سابقة، في حين أن مجموعة أخرى من تسع حالات مرتبطة بالتواصل مع الوافدين من الخارج والأجانب.وأعلنت تايلاند حالة وفاة واحدة بسبب كوفيد-19، فيما وصل عدد المتعافين إلى 43 شخصا عادوا إلى منازلهم، بينما لا يزال 278 أخرين في المستشفى.