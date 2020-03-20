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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواجهة كورونا بالتعليم الإلكتروني شهادة نجاح لمصر في معركة الرقمنة

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:31 ص
التعليم الإلكتروني
التعليم الإلكتروني
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دعم رئاسى يحظى به قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤكد أهميته فى بناء الدولة الحديثة التى ينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، والتى تلبى احتياجات المجتمع وطموحاته، ويلحق بهذا الدعم مواصلة ومساندة الدولة لهذا القطاع باعتباره القاطرة التى تقود قطار التنمية فى سائر القطاعات الأخرى.

وجاء استعانة وزارة التعليم العالى فى الوقت الراهن بآليات وأدوات الرقمنة لضمان استمرارية سير العملية التعليمية، وعدم تأثرها بالانقطاع المؤقت للطلاب عن الدراسة بعد تعليقها حفاظا على صحة الأبناء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما جاء كشهادة نجاح تؤكد انتصار مصر فى معركة الرقمنة التى يعتبرها الرئيس السيسى ضرورة ملحة فى قائمة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض مصر، وذلك لقدرتها على المساعدة فى حل المشكلات، ولدورها المؤثر فى ضبط الأداء والسرعة.

استخدام وسائل وبدائل مختلفة أتاحتها الرقمنة لضمان وصول الخدمات التعليمية بسهولة ويسر لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، للحفاظ على مستواهم التعليمى للأبناء خاصة مع بدء العد التنازلى لامتحانات نهاية العام، شملت نظام "التابلت" الذى طبقته وزارة التربية والتعليم فى العام الدراسى الماضى.

كما شملت نظام "التعليم عن بعد" الذى تطبقه وزارة التعليم العالى حاليا لإمداد طلاب الجامعات بالمواد التعليمية الذى يعد بديلا للتعليم التقليدى، ويتميز مثله بالتفاعل بين أعضاء هيئات التدريس والطلاب، ويتم تطبيقه من خلال تفعيل حزمة من المنصات الألكترونية ورفع المواد الدراسية على شبكة الانترنت والتأكد من سهولة حصول الطلاب عليها، وفى حالة ضعف الشبكة يمكن للطلاب الحصول على فلاشة محمل عليها المقررات الدراسية٠

وتسرع مصر الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في حل الكثير من مشكلات التنمية، ويعزز استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فى كافة المجالات، وفى هذا الإطار تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وهي واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها للجمهور من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التعلم واحدة من خمسة مجالات تتجه إليها خدمات الرقمية بقوة وهى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة، والمحتوى الإلكتروني، وتطوير الخدمات التشريعية.

وجاء الاعتماد على خدمات الإنترنت فائق السرعة، والإهتمام بتدريب وإعداد الشباب المصرى فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الكوادر المتخصصة فيه، ثمرة للجهد المبذول فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات القليلة الماضية على طريق التحول إلى المجتمع الرقمي.

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