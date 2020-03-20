أمريكا تحذر مواطنيها من السفر الدولي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، المواطنين من السفر الدولي ونصحت رعاياها الذين ما زالوا في الخارج، إما بالعودة فورًا أو الاستعداد للبقاء بعيدًا في أماكن تواجدهم إلى أجل غير مسمى، وذلك في ضوء استمرار إغلاق حدود الولايات المتحدة وأوروبا لوقف الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية رفعت مستوى تحذير السفر الدولي من المستوى الثالث إلى الرابع، وهو المستوى الأكثر خطورة بسبب جائحة فيروس "كورونا المستجد"، مما يعكس الصعوبة التي يواجهها آلاف الأمريكيين في العودة إلى الولايات المتحدة مع إغلاق الحدود وإلغاء شركات الطيران لرحلاتها الجوية.وجاء في تحذير الخارجية الأمريكية: يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يعيشون خارج البلاد أن يرتبوا للعودة إلى الولايات المتحدة على الفور، ما لم يكونوا مستعدين للبقاء في الخارج لفترة غير محددة.وأضاف البيان أن العديد من البلدان تعاني من تفشي "كوفيد-19" وتطبق قيود السفر والحجر الإلزامي وتغلق الحدود وتمنع غير المواطنين من دخول البلاد.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الصحفيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تدرس دعوة الجيش لمساعدة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، ومن بينهم مئات الأمريكيين العالقين في بيرو بسبب كورونا، ولكنه لم يقدم تفاصيل حول هذا الشأن.وقال ترامب: "هنالك مجموعة من الشباب في بيرو، ونحن نعمل مع الجيش على عمل اللازم.. نحاول إخراجهم من هناك... إنهم مجموعة كبيرة حوالي 300 شخص".