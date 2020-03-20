كوريا الشمالية ترفع الحجر الصحي عن 8630 شخصا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم (الجمعة)، رفع الحجر الصحي المفروض منذ شهر على العائدين والأجانب، وذلك ضمن مساعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن عدد الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم في كوريا الشمالية يبلغ الآن 8360 شخصا على الأقل من بينهم 2630 شخصا في إقليم جاكانج.وأضافت أنه بعد التأكد من عدم ظهور أعراض مرضية من خلال المراقبة والفحوصات الطبية الكافية، تم رفع إجراءات الحجر الصحي عن جميع الأجانب باستثناء 3 فقط لا يزالون قيد الحجر الصحي.وسبق أن أعلنت كوريا الشمالية عن وضع 380 أجنبيا تحت الحجر الصحي. وقد تم رفع إجراءات الحجر الصحي عنهم جميعا تقريبا.ولم تبلغ كوريا الشمالية حتى الآن عن حالة إصابة واحدة بـ كوفيد-19.