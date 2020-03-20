استئناف الدراسة باليابان في المناطق الخالية من كورونا

أعلنت لجنة حكومية مشكلة من الخبراء الطبيين فى اليابان، أنه يمكن إعادة فتح المدارس فى المناطق التى لا يوجد بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، واقترحت تخفيف التوجه الصارم الحالى السائد فى جميع أنحاء البلاد كإجراء استباقى لمنع تفشى الفيروس.غير أن اللجنة أكدت - في الوقت نفسه - حاجة المنسقين لأن يبحثوا بحرص فيما إذا كان يمكن السماح بتجمعات كبيرة، وذلك لخفض مخاطر انتقال العدوى بين المجموعات.ويعتمد رئيس الوزراء اليابانى على تقييم اللجنة فى تحديد إجراءات حكومته تجاه الأزمة، وكانت مطالباته المفاجئة فى أواخر شهر فبراير الماضى بضرورة إغلاق المدارس حتى نهاية عطلة الربيع فى أبريل القادم صدرت بعد أن أصدرت اللجنة وجهة نطرها فى الأوضاع المتعلقة بالفيروس فى اليابان.