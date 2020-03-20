رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن تعليق رحلاتها غدا السبت

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:08 ص
طيران السعودية
طيران السعودية
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، عن تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة من صباح السبت.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في أكثر من 170 دولة حتى الآن. فقد قررت حكومة المملكة ما يلي:

أولًا: تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت 21 مارس 2020، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

ثانيًا: تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.

ثالثًا: تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.

وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.

وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

رابعًا: تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ، ويشمل ذلك؛ خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع. واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".

والاستمرار في تسيير عبارات النقل بين جازان وجزيرة فرسان مع تقليص عدد المسافرين إلى 100 شخص في الرحلة الواحدة، يراعى فيها الموظفون وسكان جزيرة فرسان، وعدم السماح بالسفر من خلالها لأغراض سياحية.

واستمرار عمل سفن البضائع وفق برنامجها المعتاد، مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

وقد نص القرار على مراعاة ألا يشمل التعليق وسائل النقل المختلفة المتعلقة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والخدمات والسلع الأساسية كالغذاء والطاقة والماء والاتصالات ونحوها، والشحن الجوي والتنقلات الأمنية الضرورية، وأن يكون ذلك بناء على ما تقدره اللجنة المعنية بالتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة كافة.

موضوعات متعلقة

بعد فحص كورونا.. 9 قرارات مهمة لمجلس الوزراء

"وزير التعليم" يحدد مصير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

منوعات

استئناف الدراسة باليابان في المناطق الخالية من كورونا

إسبانيا تغلق فنادقها بسبب تفشي كورونا

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الثقافة» الأردنية تطلق حملة لمواجهة «كورونا»

إصدار كتاب «بناء المجتمع المعرفي» لــ محمود المظفر

«مشا.. كيك».. مزج خبرة التجلي داخل فعل الكتابة

«القراءة حياة».. مبادرة تطلقها دار المصرية اللبنانية