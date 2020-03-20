بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، عن بدء اختبار لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد".وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الجمعة، أنها بدأت اختبار أول لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد"، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن، وذلك بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.وأكد البيان أن العلماء الروس بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، موضحا أن الدراسات ستحدد أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة، التي تضمن توفير تكوين المناعة.وأشار البيان أيضا إلى أنه سيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه على أمل أن يتم استخدام اللقاح في الربع الرابع من عام 2020.كان مدير معهد "سمورودينتسوف" لأبحاث الإنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، دميتري ليوزنوف، قد اعتبر أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يستغرق من 1.5 إلى 3 سنوات.