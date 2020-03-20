إسبانيا تغلق فنادقها بسبب تفشي كورونا

أمرت الحكومة الإسبانية، بإغلاق كل الفنادق بالبلاد خلال 7 أيام، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا.وقال مسؤولون، "إن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث أمس، إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17149 مصابا، مما يجعل إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بالفيروس، بعد إيطاليا".في سياق متصل، أوقفت السلطات الإسبانية 49 شخصا لعدم امتثالهم لحظر التنقلات خلال الساعات الماضية.يشار إلى أن إسبانيا أغلقت حدودها البرية بالفعل مع جميع الدول، ولم تفتحها إلا لمواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة بها، وانتشر الآلاف من أفراد الجيش في عشرات المدن عبر أرجاء البلاد للمساعدة في جهود التطهير ورصد حالات الإصابة والحراسة.وانتشرت وحدات من الجيش لأول مرة، أمس، في منطقة كتالونيا التي تسعى للانفصال، وذلك للمساهمة في عمليات تطهير مطار وميناء برشلونة.