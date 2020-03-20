السنغال تغلق مساجدها بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السنغالية، عن إغلاق مساجد العاصمة داكار حتى إشعار جديد.وقال بيان للوزارة - بثته الإذاعة السنغالية اليوم الجمعة- إن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشهدت السنغال انتشارا ملحوظا للفيروس - خلال الأيام الماضية - حيث وصل عدد الإصابات إلى 36 مصابا.