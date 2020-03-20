كندا تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا

سجلت كندا حالتي وفاة جديدتين لفيروس كورونا المستجد، إحداهما في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية، والأخرى في مقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول.وقال زير الصحة في مقاطعة بريتش كولومبيا أديران ديكس إن حالة الوفاة في "نورث فانكوفر"، حيث تم تسجيل ست حالات وفاة أخرى، مضيفا أن المقاطعة بها 40 حالة جديدة، وبذلك يصل مجموع الحالات المؤكدة إلى 271 حالة.من جانبها، أعلنت مقاطعة ألبرتا عن وفاتها الأولى المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، كما أعلنت المقاطعة عن 27 حالة جديدة يوم الخميس، ليصل مجموعها إلى 146 حالة.