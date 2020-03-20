رسائل السيسي لتنزانيا ورواندا حول سد النهضة أبرز اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر حكومه وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء ازمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.كما اهتمت الصحف بالرسالتين التي بعث بهما الرئيس السيسي إلى الرئيس التنزاني جون ماغافولي، ورئيس رواندا بول كاجامي، التي نقلهما وزيرالخارجية سامح شكري، وتناولت ملف سد النهضة الأثيوبي ومسار المفاوضات بشأنه.وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها لتغطية نشاط الرئيس السيسي، حيث تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية، كما بعث رسالتين مهمتين إلى الرئيس التنزاني جون ماغافولي، ورئيس رواندا بول كاجامي.وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد لميركل تضامن مصر (حكومة وشعبا) مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن تطلعه لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.ونقلت الصحيفة تقدير المستشارة ميركل للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف؛ مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأشارت ميركل إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحه كورونا.وفي سياق رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي بعث رسالة إلى الرئيس التنزاني جون ماغافولي، تناولت ملف سد النهضة الإثيوبي ومسار المفاوضات بشأنه، وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري سلم الرسالة خلال لقائه وزير خارجية تنزانيا بالاماجاميا كابودي في العاصمة التنزانية.ونقلت الصحيفة عن الوزير التنزاني القول إن بلاده تقدر ما أبدته مصر من جهد ومرونة؛ سعيا للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح كل الأطراف.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي بعث برسالة أخرى إلى رئيس رواندا بول كاجامي بشأن مسار مفاوضات سد النهضة، سلمها سامح شكري وزير الخارجية لدى استقبال الرئيس الرواندي له في العاصمة كيجالي.وأشارت الصحيفة إلى أنه جري - خلال اللقاء - بحث التطورات الإيجابية في العلاقات المتميزه بين البلدين الشقيقين.وفي إطار الجهود الاستباقية الحثيثة لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من آثاره، ذكرت صحيفة (الأهرام) في صدر صفحتها الأولى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارين لمجابهة تداعيات الفيروس، يتضمن القرار الأول إغلاق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بجميع انحاء الجمهورية ويبدأ الاغلاق من الساعة السابعه مساء وحتى السادسة صباحا امام الجمهور حتى 31 مارس المقبل.وأضافت الصحيفة أن القرار الثاني يتضمن إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا حتى يوم 31 مارس.إلى ذلك، تابعت صحيفة (الأخبار) قيام القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف ادارتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء وما يتضمنوه من منشآت وقاعات للمؤتمرات وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان والوزراء والعاملين من احتماليات الاصابة بأي عدوي لفيروس كورونا.وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري استعرض - خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي - الآليات التي تعاملت من خلالها الوزارة مع موجة السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال الفتره من 12 الى 14 مارس الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أوضح أن التعامل بدأ من خلال التنبؤ بموجة السيول قبل حدوثها بـ5 أيام، وخلال الأزمة تم تشكيل فريق للتعامل معها من خلال التواجد في المواقع وكذا من خلال تفعيل 9 مراكز للطوارئ على مستوى الجمهورية على مدار الساعة، موضحا أن المخرات التي وردت اليها السيول قائمة في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والقاهره والجيزه والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الاحمر ومطروح.ونقلت الصيحفة عن الوزير قوله إن كميات المياه التي استقبلتها أحواض مخرات سيول بالوادي والدلتا خلال الفتره من 12 الى 14 مارس الجاري وصل معظمها لنهر النيل، موضحا أن كمية الأمطار التي سقطت خلال هذه الفتره بلغت 8 أضعاف الأمطار التي شهدتها مصر عام 2015.