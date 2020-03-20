عاجل.. البرازيل تعلن منع دخول الأوروبيين والأسيويين للتصدي لكورونا

أعلنت البرازيل منع دخول الأوروبيين والأسيويين ضمن إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.وكان رئيس البرازيل جايير بولسونارو، قد أعلن إغلاق الحدود بشكل جزئي مع فنزويلا، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن القرار يقيد أيضًا دخول الأجانب عبر الحدود الشمالية للبلاد وذلك خلال الـ15 يوما المقبلة، مضيفة أنه سيتم السماح بعبور شاحنات البضائع، فيما سيمكن تمديد قرار الإغلاق إذا لزم الأمر.