حاكم كاليفورنيا للمواطنين: الزموا منازلكم

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل لها، بأن حاكم ولاية كاليفورنيا أمر كافة مواطني الولاية بالبقاء في منازلهم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتدرس الولايات المتحدة ترقية تحذيرها القائم بالفعل للأمريكيين ضد السفر الدولي ليصبح بشكل تام، وذلك مع التفشي واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد.وقال مسئولون أمريكيون، بحسب "أسوشيتد برس"، إن وزارة الخارجية قد تصدر قريبا تحذيرا جديدا يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى الخارج، تحت أي ظرف من الظروف.وفي الوقت الحالي، تنصح الوزارة مواطني الولايات المتحدة بـ"إعادة النظر" في جميع الرحلات الدولية في ظل ما يعرف بتنبيه "المستوى الثالث".ومن شأن إصدار التحذير العالمي، من "المستوى الرابع"، أن يكون غير مسبوق، لأن مثل هذه التحذيرات مقتصرة بشكل عام على بلدان محددة تشهد صراعات أو كوارث طبيعية، أو حيث يواجه الأميركيون مخاطر محددة.