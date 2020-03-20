أمريكا تدرس قرارًا جديدًا بشأن كورونا

رجح مسئولون أمريكيون أن تصدر إدارة الرئيس دونالد ترامب بصد إصدار "قرار استثنائي" بشأن سفر مواطنيها للخارج، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال المسئولون الأمريكيون، بحسب "أسوشيتد برس"، إن واشنطن قد ترقي تحذيرها القائم بالفعل للأمريكيين ضد السفر الدولي ليصبح بشكل تام، وذلك مع التفشي واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد.وأضاف المسئولون أن وزارة الخارجية قد تصدر قريبا تحذيرا جديدا يحث الأمريكيين على عدم السفر إلى الخارج، تحت أي ظرف من الظروف.وفي الوقت الحالي، تنصح الوزارة مواطني الولايات المتحدة بـ"إعادة النظر" في جميع الرحلات الدولية في ظل ما يعرف بتنبيه "المستوى الثالث".ومن شأن إصدار التحذير العالمي، من "المستوى الرابع"، أن يكون غير مسبوق، لأن مثل هذه التحذيرات مقتصرة بشكل عام على بلدان محددة تشهد صراعات أو كوارث طبيعية، أو حيث يواجه الأميركيون مخاطر محددة.