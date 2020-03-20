ننشر صور إغلاق الحرم النبوى بأوامر خادم الحرمين

بدأت السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠ مارس، إغلاق أبواب الحرمين الشريفين.وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور إغلاق الحرم النبوي الشريف، معربين عن حزنهم لرؤية مسجد رسول الله مغلق وساحاته خاوية، داعين المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن الأمة وأن يزيح الغمة.يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشئون الحرمين هاني بن حسني حيدر، عن تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، بدءًا الجمعة ٢٠ مارس.وأوضح "حيدر"، في بيان له الخميس الموافق 19 مارس، أنه لرفع مستوى الاحترازات؛ قررت الرئاسة والجهات الأمنية والصحية تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة.