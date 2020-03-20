«ناسا» تغلق منشأتين لاختبار وإنتاج الصواريخ بعد إصابة مهندس بـ«كورونا»

أعلنت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية أنها قررت إغلاق منشأتين لاختبار وإنتاج الصواريخ في ولاية نيو أورليانز الأمريكية، بعد ثبوت إصابة أحد مهندسيها هناك بفيروس كورونا المستجد.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية السريعة على اعتماد دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد.وأوضح "ترامب" أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبًا إلى مجموعات كبيرة، متوقَّعا أن يكون الدواء المذكور متاحًا للجميع بنهاية العام الحالي، مؤكدًا على بذل كافة الجهود للتخلص من كورونا الذى أطلق عليه "الفيروس الصيني".