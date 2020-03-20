جولة تفقدية لمحافظ القاهرة بـ«وسط البلد» للتأكد من قرار الغلق (صور)

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، فجر اليوم الجمعة، بعمل جولة تفقدية بشوارع وسط البلد، ذلك برفقة عدد من قيادات المحافظة، للتأكد من تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.وكانت قد التزمت عدد من محال ومقاهي منطقة وسط البلد، بقرار الغلق في تمام السابعة مساءً، أمس الخميس، كمان أن هناك العديد من الأماكن بدأوا في الإغلاق قبل الموعد المحدد.وأعلنت رئاسة الوزراء، صباح اليوم الخميس، عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.