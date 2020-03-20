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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

التفاصيل الكاملة لقرارات الأزهر بإلغاء امتحانات النقل حتى الثانى الإعدادى

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:47 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أميرة العناني
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شيخ الأزهر يكلف قطاع المعاهد بإنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري
وكيل الأزهر: جميع المناهج الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية متاحة على بوابة الأزهر الإلكترونية
وكيل الأزهر: قيادات الأزهر في انعقاد دائم وإجراءات احترازية مضاعفة خلال الامتحانات

في إطار حِرْص الأزهر الشريف على مواكبة خطط الدولة لمواجهة مستجدات فيروس كورونا، كلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع بوابة الأزهر الإلكترونية والمركز الإعلامي للأزهر، إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي؛ تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر ونماذج تفاعلية تتيح للمعلمين التواصل مع طلابهم بشكل سهل وفوري، ولتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد" بأعلى كفاءة ممكنة.

وأوضح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، قاما بإعداد وتسجيل فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، والتي يمكن لجميع الطلاب الإفادة منها من خلال بنك المعرفة المصري، وتضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والاطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg.

ويمكن للطلاب الإطلاع على الفيديوهات التعليمية للمناهج الشرعية والعربية من خلال الرابط التالي: http:azhar.eglearningindex.htm.

وفيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام، أوضح الشيخ صالح عباس، أن الأزهر الشريف سوف يتبع نفس الإجراءات الطارئة التي أعنتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تضمنت:

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، سيقوم معلمو الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، وتقع المسئولية على أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.

- من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.

- الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد وكيل الأزهر أن الإثنين القادم سوف يتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكيفيتها لطلاب الأزهر الشريف، ومناقشة شؤون المعاهد النموذجية والخاصة ذات المصروفات، مهيبًا بأبنائه الطلاب متابعة المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية والمنشورة على بوابة الأزهر الإلكترونية، مع الاستعانة بما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلاب في المواد المشتركة.

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