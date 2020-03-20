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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصرى للتعليم عن بعد

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:45 ص
جريدة الدستور
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تنشر "الدستور" كيفية تسجيل الدخول للطلاب على بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم، من خلال رابط تسجيل الدخول على بنك المعرفة المصري "ekb.eg" التعليم عن بعد، والذي من خلاله يمكن للطلاب مذاكرة الدروس والمناهج الدراسية عن بعد بعد قرار وقف الدراسة في مصر لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف وزارة التربية والتعليم، أن المعامل التكنولوجية في المدارس المصرية ستساعد في تجاوز هذه الأزمة من خلال رفع شرح المناهج الدراسية على بنك المعرفة المصري.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات التحول الرقمي والتكنولوجي، ضمن خطوات تطوير التعليم في مصر، من خلال وضع المناهج الدراسية والمحتوى التعليمي على بنك المعرفة المصري حتى يتمكن الطلاب من استكمال دروسهم إلكترونيًا عبر الإنترنت في ظل الأزمة الحالية التي يتعرض لها العالم بسبب فيروس كورونا.

بنك المعرفة المصري
ومن المقرر أن يضم بنك المعرفة المصري محتويات علمية ودراسية من مؤسسات كبيرة من مختلف دول العالم، كما يحتوي على دوريات علمية معرف عالميًا.

ويتوفر على بنك المعرفة مواد علمية مناسبة لمختلف المراحل التعليمية من "كي جي 1" وحتى الشهادة الثانوية، بالإضافة إلى محتويات علمية تناسب المعلمين.

خطوات التسجيل في بنك المعرفة المصري
ولا يحتاج التسجيل في بنك المعرفة المصرى للطلاب أو المعلمين سوى خطوات بسيطة، نوضحها فيما يلي:

- الدخول على موقع www.ekb.eg.

- الضغط على (تسجيل الدخول)، الموجودة في اليسار أعلى الشاشة.

- الضغط على إنشاء حساب جديد.

- اختيار التعليم الأساسي باللون الأزرق أو (بوابة الطلاب والمعلمين)، ثم النقر على الخطوة التالية.

- تسجيل البيانات المطلوبة: الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الالكتروني، تأكيد البريد الالكتروني، رقم الهاتف، الرقم القومي، تاريخ الميلاد.

- اختيار ما إذا كنت معلم أو طالب مدرسي أو طالب جامعي، ثم املء البيانات المطلوبة، الموجودة أسفل اختيارك.

- الضغط على (لقد أتممت شروط الاستخدام وأوافق عليها)

- وضع المؤشر في مربع (التحقق من النص)، الموجود أسفل الأرقام المفترض إعادة كتابتها.

- الضغط على إرسال.

كما يجب تفعيل الحساب خلال 72 ساعة من تاريخ التسجيل، حتى لا يتم إلغائه تلقائيًا، وذلك عن طريق الدخول على البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به، والضغط على الرابط المرسل من الموقع، للحصول على كلمة السر التي يمكن تسجيل الدخول بها.

ويمكن أيضًا التعرف على كيفية تسجيل الدخول في بنك المعرفة المصري من خلال مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي:

بنك المعرفة المصرى بوابة المعلمين
وفي حالة الرغبة في التسجيل في بنك المعرفة المصري كمعلم، ويمكن اتباع نفس الخطوات السابقة، لكن مع مراعاة التحديد على (معلم) بعد تسجيل البيانات المطلوبة في الخطوة الخامسة، ثم ملء الخانات الموجودة أسفل هذا الاختيار، هى:

الإدارة التعليمية
المنطقة
اسم المدرسة
كود المدرسة (اختياري)
السنة الدراسية
مدرس مادة

بنك المعرفة المصري الصف الأول الثانوي
كما يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي التسجيل في بنك المعرفة المصري، عن طريق اتباع الخطوات السابقة، على أن يتم اختيار طالب مدرسي بعد تسجيل البيانات المطلوبة في الخطوة الخامسة، ثم ملء البيانات الموجودة أسفل (طالب مدرسي)، هى:

المحافظة
المنطقة
اسم المدرسة
الضغط على الرقم 10 في السنة الدراسية.

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