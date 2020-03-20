حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تواجه مواضيع مالية حساسة وقضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق بسلفة أو رهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين.عاطفيًا: تواجه تغييرات كثيرة، تصرف بذكاء ولا تقع تحت الانفعال والغضب لأن هذا مسيء إليك.صحيًا: الموازاة بين العمل والاهتمام بالصحة تبقيك في حالة ممتازة ومريحة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.