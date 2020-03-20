حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهينًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية والى يوم واعد جدًا.عاطفيًا: يساهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية.صحيًا: إذا أحسست بتراخي عضلاتك فقم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.