حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: تنتقل الشمس الى برج الحمل اي الى مواجهة مع برجك ما يجعلك تدخل في تجربة حساسة ودقيقة، فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة او يضعك أمام أخطار معينة فما عليك إلا الحرص الشديد.عاطفيًا: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه.. لا بأس في تدليله بعض الشيء.صحيًا: خفف من التدخين والمشروبات الروحية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.