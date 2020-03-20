حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في برج الدلو وحذار مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، فهي تهدّد العلاقة المتأرجحة أو الجديدة بالتراجع.عاطفيًا: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة.صحيًا: حاول أن تكون سدًا منيعًا في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.