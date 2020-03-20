حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: ترتفع المعنويات مع وجود الشمس في الدلو الهوائي الصديق ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعًا لتبدأ آخر، وتطلب المساندة من أحد الزملاء.عاطفيًا: يدعوك الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر.صحيًا: تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.