حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام، وتنجح في مشروع يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية.صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.