حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبدّل قناعاتك وتبدي انفتاحًا على بعض الأوساط.عاطفيًا: لا تهمل الحبيب على حساب عملك؛ بل حاول التقرب إليه باستمرار.صحيًا: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.