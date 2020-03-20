حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، مع وصول الشمس إلى برجك ما يجعل أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.صحيًا: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.