حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 20 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 20 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:الحملمهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، مع وصول الشمس إلى برجك ما يجعل أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.صحيًا: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها.الثورمهنيًا: الأمور أصبحت أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا يعتبر مكسبًا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل.صحيًا: تناول كوب من الزهورات يوميًا يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة.الجوزاءمهنيًا: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها إلى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل.عاطفيًا: حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما.صحيًا: تعامل مع صحتك باهتمام كبير، ولا تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة.السرطانمهنيًا: تكثر الأحلام وتتعلم جديدًا أو تتعرّف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، قد تتبدّل قناعاتك وتبدي انفتاحًا على بعض الأوساط.عاطفيًا: لا تهمل الحبيب على حساب عملك؛ بل حاول التقرب إليه باستمرار.صحيًا: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات.الأسدمهنيًا: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل بالمناقشة، لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك.عاطفيًا: قد تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.العذراءمهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام، وتنجح في مشروع يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية.صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.الميزانمهنيًا: ترتفع المعنويات مع وجود الشمس في الدلو الهوائي الصديق ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعًا لتبدأ آخر، وتطلب المساندة من أحد الزملاء.عاطفيًا: يدعوك الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر.صحيًا: تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.العقربمهنيًا: لا يناسبك وجود القمر في برج الدلو وحذار مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، فهي تهدّد العلاقة المتأرجحة أو الجديدة بالتراجع.عاطفيًا: قلق الشريك مبرّر، ولا سيّما أنّ تعاملك معه يدفعه إلى القيام بخطوات مقابلة.صحيًا: حاول أن تكون سدًا منيعًا في وجه شهيتك المفرطة، وقاومها بالسبل الصحية السليمة.القوسمهنيًا: تحقّق ربحًا وتبدأ جديدًا وتهتم بآفاق واسعة وواعدة وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي.عاطفيًا: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة.صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة.الجديمهنيًا: تنتقل الشمس إلى برج الحمل أي إلى مواجهة مع برجك ما يجعلك تدخل في تجربة حساسة ودقيقة، فإذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة فما عليك إلا الحرص الشديد.عاطفيًا: عليك أن تتعامل مع الحبيب بدبلوماسيه أكثر كي تكسب قلبه، لا بأس في تدليله بعض الشيء.صحيًا: خفف من التدخين والمشروبات الروحية، ولا تفرط في تناول المأكولات الدسمة.الدلومهينًا: تنتصر لقضاياك وتشعر بحماسة شديدة، وتنتقل إلى مواقع أكثر إيجابية وإلى يوم واعد جدًا.عاطفيًا: يساهم الجو الإيجابي في إحلال الطمأنينة بينك وبين الشريك وينقلكما إلى أجواء من الرومانسية.صحيًا: إذا أحسست بتراخي عضلاتك فقم ببعض التمارين الخاصة بكمال الأجسام.الحوتمهنيًا: مواضيع مالية حساسة وقضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق بسلفة أو رهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين.عاطفيًا: تواجه تغييرات كثيرة، تصرف بذكاء ولا تقع تحت الانفعال والغضب لأن هذا مسيء إليك.صحيًا: الموازاة بين العمل والاهتمام بالصحة تبقيك في حالة ممتازة ومريحة.