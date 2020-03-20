رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» الأردنية تطلق حملة لمواجهة «كورونا»

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:06 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
أطلقت وزارة الثقافة الأردنية، حملة توعية وتثقيف، بالتعاون مع وسائل الإعلام، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها والمنصات الوطنية المتعددة، تتضمن مجموعة من النشرات التثقيفية والأفلام التوعوية حول الوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

وقال وزير الثقافة، الدكتور باسم الطويسي، إن هذه الحملة تهدف إلى رفع الروح الوطنية لدى المواطنين، وتأكيد التفافهم حول هدف وطني واحد يتمثل بالحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن هذه الأفلام هي جزء من سلسلة تنفذها الوزارة، وسيشارك بها عدد من الفنانين والمبدعين الأردنيين والكتاب والأدباء، موجها الشكر والثناء للفنانين والكتاب والأدباء والناشطين الذين يساهمون في جهود التوعية والتثقيف وخلق حالة الالتفاف الوطني حول هدف واحد.

وتناولت الأفلام، التي قام بتنفيذها مجموعة من النجوم الأردنيين، موضوع الساعة الذي يشغل الأردنيين والعالم حول الوباء وكيفية الوقاية منه، من خلال حض الأسرة والشباب والأطفال للابتعاد عن مسببات انتشار الوباء بتقليل التواصل المباشر وتجنب العادات التي من شأنها زيادة انتشاره.

كما اشتملت الأفلام، التي تقع في نحو دقيقة، على نصائح حول تقوية المناعة والتكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الوطنية ومحاربة الشائعات والاسفادة من وقت الفراغ بالنشاطات المفيدة والمسلية، ومنها: القراءة والرسم والرياضة.

موضوعات متعلقة

أستاذ مناعة: الفول أسهم في الحد من انتشار كورونا

اختبار لقاح مصري للقضاء على «كورونا»

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"وزير التعليم" يحدد مصير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مبادرة مغربية تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الثقافة» الأردنية تطلق حملة لمواجهة «كورونا»

إصدار كتاب «بناء المجتمع المعرفي» لــ محمود المظفر

تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر