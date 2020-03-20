رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

١٠ نصائح من «الأزهر للفتوى» حول صلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:09 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى، حملة توعية وتثقيف فيما يخص التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى الرد عن الفتاوى المتعلقة بهذه الأزمة.

وحدد مركز الأزهر ١٠ نصائح خاصة بالذاهبين إلى صلاة الجمعة، في ظل انتشار الفيروس، جاءت كالتالي:

(1) اصطحب معك إلى المسجد سجادتك الخاصة وصل عليها.

(2) يجوز لك شهود الجمعة مرتديا غطاء الأنف والفم «الكمامة»، ويجوز لك أن تصلي الجمعة على هذه الحال بلا كراهة.

(3) يجوز لك إن لم تصطحب سجادتك معك إلى صلاة الجمعة أن تسجد على عمامتك، أو طرف ثوبك، أو كمك.

(4) إذا كنت تعاني من مرض في الكبد، أو الكلى، أو القلب، أو الصدر، أو تعاني من مرض مناعي كالحساسية المزمنة، أو تعاني من الانفلونزا، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو السعال، وضيق التنفس، والتهاب الحلق؛ فلا تذهب لصلاة الجمعة في المسجد، وصلها في بيتك ظهرا «أربع ركعات».

(5) لا تجب صلاة الجمعة على النساء ولا غير البالغين «الأطفال الصغار»، والأولى عدم ذهابهم للمساجد غدا؛ ولتؤد النساء ومن يميز من الأطفال الظهر في البيت «أربع ركعات».

(6) يجوز تعقيم المساجد بمواد كحولية قبل الصلاة أو بعدها، وتصح صلاة المصلى وعلى بدنه أو ثوبه مواد كحولية مطهرة.

(7) تستحب المحافظة على التهوية الجيدة للمساجد قبل صلاة الجمعة، وأثناءها، وبعد الفراغ منها.

(8) يجوز للمصلين أن يتركوا مسافات بينهم وقت سماعهم الخطبة.

(9) من أراد العطس أو السعال وقت سماع الخطبة أو أثناء أداء صلاتها؛ فليضع منديله، أو ثنية مرفقه على فمه وأنفه.

(10) يستحب لأئمة المساجد الفضلاء أن يقصروا مدة خطبتهم قدر الاستطاعة، وأن يخففوا صلاتهم، وأن يبثوا في الناس اليقين في الله سبحانه، والإيجابية حين مواجهة التحديات، وضرورة تحمل المسئولية الفردية والجماعية، واتباع إرشادات أهل التخصص من المسئولين والأطباء.

موضوعات متعلقة

اختبار لقاح مصري للقضاء على «كورونا»

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

قرار بغلق جميع المطاعم والمقاهى والمولات من 7 مساء حتى 6 صباحا

السعودية تعلق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين لمكافحة كورونا

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مبادرة مغربية تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الثقافة» الأردنية تطلق حملة لمواجهة «كورونا»

إصدار كتاب «بناء المجتمع المعرفي» لــ محمود المظفر

«مشا.. كيك».. مزج خبرة التجلي داخل فعل الكتابة

«القراءة حياة».. مبادرة تطلقها دار المصرية اللبنانية