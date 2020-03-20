إعادة فتاة لأسرتها عقب تداول فيديو لها على الفيس بوك بكفر الشيخ

تداول بعض رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" خبرا عن قيام إحدى الفتيات بترك مسكنها بمحافظة كفر الشيخ مطالبين من يتوصل لها أن يحاول إعادتها لأهلها.وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الويلى بدائرة القسم، شاهدوا إحدى الفتيات جالسة على الرصيف رفقة بعض "المتسولين".بالفحص تبين أنها طالبة – 15 سنه مقيمة بمحافظة كفر الشيخ وأنها تركت مسكنها منذ 15 يوم بسبب خلافات عائلية مع أهليتها.بإستدعاء والدها، أيد ما سبق وأضاف عدم قيامه بتحرير محضر بغيابها وتم تسليمه نجلته عقب تعهده بحسن رعايتها.