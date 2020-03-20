البكري: يجب توفير رقابة على الفنادق للتأكد من تعقيمها

قال أحمد البكري، الخبير الاقتصادي، إن تعقيم وتطهير الفنادق والمنشآت السياحية أمر لا بد منه للوقاية من فيروس «كورونا»، مؤكدًا أنه كان يجب على وزارة الصحة أن تبدأ الحملة التي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية للتطهير والتعقيم منذ إعلان اول حالة مصابة بهذا الفيروس في مصر.وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يجب توفير جهة رقابية تقوم بالفحص والتفتيش على الفنادق في مصر للإشراف على تعقيمها بشكل آمن وسليم وذلك بصفة مستمرة.وأشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة وجود فريق طبي على أعلى مستوى من الخبرة والتعامل مع أي حالات مصابة في كل فندق بمصر، فضلا على ضرورة تدريب العاملين بالفندق وتثقيفهم وتوعيتهم على التعامل مع أي حالة طارئة تحدث وكيفية التصرف معها.