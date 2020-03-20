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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إصدار كتاب «بناء المجتمع المعرفي» لــ محمود المظفر

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:32 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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أصدرت مؤسسة شمس للنشر والإعلام، كتاب «بناء المجتمع المعرفي.. خطوة نحو الأمام» للعالم العراقي المقيم في الولايات المتحدة٬ الدكتور محمود المظفر٬ المهندس الاستشاري المتخصص في البحوث العلمية التطبيقية (R&D) وإقامة المشاريع التكنولوجية وتطوير الأعمال.

ويقع الكتاب في 192 صفحة من القطع الكبير، ويتضمن الخطوة الأولى نحو البدء ببناء الاقتصاد المبني على المعرفة وإقامة «المدن العلمية والتكنولوجيا والأعمال»، وتأسيس الموطِن المُعتمد عالميًا في ولادة المشاريع التنموية المعاصرة واستنباط الحلول للمشاكل المجتمعية، وتعظيم الاقتصاد الوطني، وجعل الدولة في الوضع المتقدم والمنافس اقتصاديًا بين بلدان العالم، وتحقيق النهوض الاقتصادي والازدهار المجتمعي.

ويتألف الكتاب من أربعة فصول: الفصول الثلاثة الأولى كُتبِت بأسلوب قصصي وروائي شيق يحاكي القارئ في سرده للأحداث والتحديات والمعوقات التي واجهت المؤلف بدول المهجر وسعيه الدؤوب لتجاوزها.

والفصل الرابع تضَّمن حصيلة الأداء المهني من مشوار ترحال المؤلف، والتي تؤسِّس لإنشاء المشروع التنموي الاستراتيجي الشامل «مُدن العلوم والتكنولوجيا والأعمال، ومشروع أكاديمية الابتكارات وتعليم العلوم الأساسية، والمراكز المعرفية - الرافد للمدن العلمية بالعمالة المؤهلة».

ولجعل المشروع الشامل حقيقة شاخصة على أرض الواقع تمَّ وضعه بدراسة استشارية بحثية تطبيقية، تشمل الجوانب العلمية والتكنولوجية والهندسية، يشار إليها في البحث بـ (دراسة الأساس).

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