كيفية إعداد المشروعات البحثية بديلًا لامتحانات النقل لنهاية العام

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إن، المشروعات البحثية التي أقرتها الوزارة مساء اليوم كبديل لإمتحانات النقل لصفوف النقل من الصف الثآني الابتدائي حتي الثاني الإعدادي هي عبارة عن أو عبارة عن مجموعة أسئلة يبحث الطالب عن حلها ثم يقدمها إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة.وأضاف أنه، يمكن مشاركة ٥ طلاب في المشروع الواحد مع متابعة معلم المادة.يذكر أن، وزارة التعليم أعلنت مساء اليوم، ألغاء امتحانات نهاية العام للصفوف النقل واستبدالها بالمشروعات البحثية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "الكورنا".