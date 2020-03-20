تشميع أحد المطاعم القاهرة الجديدة لمخالفته تعليمات «الوزراء»

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتشكل لجنة للتدخل السريع، من إدارة أمن الجهاز، تختص بالمرور على أنحاء المدينة للتأكد من غلق جميع المولات ومحلات الطعام طبقا لقرار مجلس الوزراء.وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة المسائية اليوم أسفرت عن رصد مطاعم الأسماك بالتسعين الجنوبي، يعمل ولم يلتزم بالقرار، حيث تم التعامل معه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من غلق وتشميع في حينه.وأكد على ضورورة التزام الجميع بقرارات الدولة فى هذا التوقيت الراهن وهذه الظروف الحرجة، حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.كما شن رئيس الجهاز حملة مكبرة بمدينة القاهرة الجديدة من إدارتي التنمية والأمن، بالاشتراك مع شرطة المرافق التعمير، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المطاعم والكافيهات والمقاهى والكافيتريات والملاهى والنوادى الليلية والحانات والمراكز التجارية وما يماثلها من المحال والمنشآت، ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020، حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا».