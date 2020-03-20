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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القراءة حياة».. مبادرة تطلقها دار المصرية اللبنانية

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:07 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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في ظل دعوة الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، إلى جانب دعوة المواطنين بالالتزام في منازلهم، أطلقت الدار المصرية اللبنانية مبادرة تحت عنوان "القراءة حياة"، انطلاقًا من دورها تجاه القراء والمواطنين بمصر والعالم العربي، وهى مبادرة تساعد على توصيل الكتب إلى المنازل بالمجان.

وقال الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية إن، انطلاق مبادرة "القراءة حياة"، الهدف منها تقديم وجبات ثقافية دسمة للقراء، فالجميع في المنازل يقومون بتخزين السلع الغذائية بزيادة، والتعقيم ورائحة الكحول يتصدران المشهد، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا أين عقلك من هذا؟ أين غذاء الروح الحقيقى؟، ولهذا ستقوم الدار المصرية اللبنانية بعمل خدمة التوصيل مجانًا لكل من يشترى بـ 150 جنيه، وهذا المبلغ لا يكفى غذائك وطعامك لأيام لكنها تكفى لتزود نفسك بوجبة ثقافية دسمة قد تكفيك لشهر.

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