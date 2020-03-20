رئيس جهاز أكتوبر: غرامات رادعة لمخالفي قرارات الحكومة

شن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملات مكثفة من المتابعة والرصد بكافة الأحياء، للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساءً إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.وأوضح «الشربيني»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة حيال المخالفين سواء بالغلق أو التشميع أو الغرامات الرادعة ضدهم، فى حال عدم الالتزام بنفيذ قرار رئيس مجلس الوزارء.وناشد رئيس الجهاز أصحاب تلك الأنشطة بالالتزام بتنفيذ قرارات الدولة في ذلك الشأن، حفاظًا على سلامة المواطنين من أخطار انتشار فيروس كورونا، متابعًا: «حافظ على أهلك والزم بيتك، واحمي طفلك».وأوضح رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا» المستجد، وحفاظا على صحة سكان مدينة ٦أكتوبر، وطبقا لقرار مجلس الوزراء وتعليمات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.