رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مصدر بالأزهر: اتجاه لإلغاء امتحانات النقل حتى الثانى الإعدادى

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:51 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
كشف مصدر بالأزهر الشريف، أن قيادات الأزهر تتشاور الآن في دراسة موقف امتحانات النقل، بعد إعلان وزير التعليم العالي، الدكتور طارق شوقى، إلغاء الامتحانات لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، مؤكدًا أن هناك اتصالات موسعة تتم الآن بين كافة القيادات التعليمية بالمشيخة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن القرار الأقرب الذي ستسفر عنه النقاشات هو تطبيق نفس قرار التربية والتعليم من خلال إلغاء امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي واستبدالها بمشروع تخرج يقدمه الطالب للمعهد.

وأوضح المصدر، أن الأزهر يبحث في دراسة القرار الخاص لطلاب الصف الأول والثاني الثانوى للخروج بالقرار المناسب نظرًا لأن طبيعة المواد العلمية والدراسة بهم تختلف بعض الشيء عن التربية والتعليم.

وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي فور الاستقرار عليه، مشددًا على حرص كافة مسؤلى الأزهر على الحفاظ على سلامة الطلاب وتقديم مصلحتهم فى المقام الأول مع مراعاة تطبيق مبدأ تكافئ الفرص.

موضوعات متعلقة

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

السعودية تعلق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين لمكافحة كورونا

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مبادرة مغربية تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا