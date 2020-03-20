مصدر بالأزهر: اتجاه لإلغاء امتحانات النقل حتى الثانى الإعدادى

كشف مصدر بالأزهر الشريف، أن قيادات الأزهر تتشاور الآن في دراسة موقف امتحانات النقل، بعد إعلان وزير التعليم العالي، الدكتور طارق شوقى، إلغاء الامتحانات لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، مؤكدًا أن هناك اتصالات موسعة تتم الآن بين كافة القيادات التعليمية بالمشيخة.وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن القرار الأقرب الذي ستسفر عنه النقاشات هو تطبيق نفس قرار التربية والتعليم من خلال إلغاء امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي واستبدالها بمشروع تخرج يقدمه الطالب للمعهد.وأوضح المصدر، أن الأزهر يبحث في دراسة القرار الخاص لطلاب الصف الأول والثاني الثانوى للخروج بالقرار المناسب نظرًا لأن طبيعة المواد العلمية والدراسة بهم تختلف بعض الشيء عن التربية والتعليم.وأكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي فور الاستقرار عليه، مشددًا على حرص كافة مسؤلى الأزهر على الحفاظ على سلامة الطلاب وتقديم مصلحتهم فى المقام الأول مع مراعاة تطبيق مبدأ تكافئ الفرص.