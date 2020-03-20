بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة بصحراوى البحيرة

أصيب 11 شخصًا بكدمات وكسور مختلفة بجميع أجزاء الجسم إثر وقوع ثلاث حوادث مختلفة بالطريق الصحراوي بنطاق مركزي وادي النطرون والنوبارية بمحافظة البحيرة.البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة، أسماء سالم إبراهيم، 15 سنة، وعجرم عبد الونيس هاذع، 45 سنة، وهاني عجرم عبد الونيس، 16 سنة، وعبد المنعم عبد الونيس هاذع، 52 سنة، والجميع مقيمين بناحية وادي النطرون.وتم نقل المصابين لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم.كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة النوبارية بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام مدخل النوباريه الكيلو 73 اتجاه القاهرة أسفر عن علي محمد مبارك، 22 سنة، وشهاب الهادي خليل، 19 سنة، وإكرامي الهادي خليل، 22 سنة، والجميع مقيمين بناحية فيصل محافظة القاهرة.وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل الصحراوي الكيلو 113 اتجاه الإسكندرية أسفر الحادث عن إصابة عبده سعد السماحي، 45 سنة، ومحمد جمعة السماحي، 50 سنة، وسرحان محمد سرحان، 45 سنة، وإسماعيل ياسين محمد عاشور، 30 سنة، والجميع مقيمين بناحية دائرة مركز شبراخيت.وتم نقل المصابين لمستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم.