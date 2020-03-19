العثور على هيكل عظمى فى البحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لكشف غموض العثور على بعض أجزاء من هيكل عظمي مكون من الركبيتن والحوض فقط وملقى على بحر إدكو بعزبة النمرة خمسة بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد بعثور الأهالي على بعض أجزاء هيكل عظمي مكون من الركبيتن والحوض فقط وملقى على بحر إدكو بعزبة النمرة خمسة بدائرة المركز.تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ادكو العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.