أحمد موسى: «أقسم بالله ببكى بالدموع وأنا بشوف الحرم»

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه الشديد عندما يشاهد الحرم المكي الشريف بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «أقسم بالله ببكي بالدموع وأنا بشوف الحرم والله زعلان وحزين».وتابع الإعلامي أحمد موسى أن العالم أجمع يعاني من فيروس «كورونا» والجميع اتخذ إجراءات احترازية لتوفير الحماية للناس لعدم الإصابة بالفيروس.وأضاف: «رغم اتخاذ إجراءات احترازية في ناس نازله الشوارع تهزر، اقعدوا في بيتكم عشان تنجوا».واستعرض «موسى»، مشاهد للمواطنين وهم في أسواق الموسكي بعد السابعة مساء بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، مردفا: «أتمنى من الجميع الشعور بخطورة الأمر والالتزام بالبقاء في المنزل، حتى لا يتفشى الفيروس».