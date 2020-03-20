7 مواقع تعليمية لتنمية مهارات طفلك فى المنزل

قررت وزارة التربية والتعليم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة فيما يخص امتحانات الطلاب من مرحلة رياض أطفال وحتى الثانوية، للحماية من تفشى فيروس «كورونا» بينهم، حيث أعلن وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي.وبالنسبة لمراحل رياض الأطفال (kg1- kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن سيتم فيها تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- حيث يقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، مطالبا أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.ولهذا نستعرض فى السطور التالية، مجموعة من المواقع الإلكترونية لتنمية مهارات طفلك فى المنزل.بنك المعرفة المصري «EKB»توفر وزارة التربية والتعليم، مكتبة إلكترونية من خلال موقع «بنك المعرفة» المصري EKB، لمساعدة الأطفال الطلاب على المذاكرة، إذ تضم المكتبة مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف، بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية، باللغتين العربية والإنجليزية، كما يضم الموقع محتوى علميا رقميا هائلا لكل المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة.أ ب تالأطفال فى السنوات العمرية الصغيرة، قد لا يستطيعون نطق اللغة العربية بشكل سليم، لهذا يوفر هذا الموقع، بداية من تعليم الحروف الأبجدية، وحتى أساسيات القراءة والكتابة.كيدز دوت جويوفر محتوى هذا الموقع نوعًا ترفيهيا للأطفال، إذ يتعلمون الدروس من خلال الألعاب بمختلف أشكالها، ويضم الموقع دروسًا مبسطة في مختلف العلوم، قسم خاص للرسم والتلوين بالإضافة إلى مجموعة من القصص والحكايات الخيالية الرائعة.تعلمتحتوي هذه المنصة الإلكترونية على مقاطع فيديو تعليمية بشكل مبسط، كما تقدم مجموعة مناهج تعليمية من مختلف البلدان، يمكن لطفلك أن يتعلم كل شئ منه لنموه العقلى والإدراكي.ناشيونال جيوجرافيكموقع ناطق باللغة الإنجليزية مخصص للأطفال، يحتوى على معلومات شيقة، حول الطبيعة والكون والحيوانات، بشكل بسيط يناسب المرحلة العمرية.Fun Brainويعتبر هذا الموقع هام جدا لطفلك الذي يحب القراءة، إذ يمكنه اللعب وتدريب عقله على العمليات الحسابية وأيضا القراءة من خلال مجموعة من القصص.موقع PBS Kidsهذا الموقع يحبه الكثير من الأطفال كونه ممتع، إذ يختار الطفل شخصيته الكارتونية المفضلة ويلعب بها، وفى هذه الأثناء ينمي مهاراته العقلية والفكرية والإبداعية.