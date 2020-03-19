الأمن العام يضبط أخطر عصابة السطو المسلح في الدقهلية

سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابى عائلى لارتكاب جرائم السطو المسلح بالدقهلية.تلقى قسم ميت غمر بلاغا من عاملين بمحطة تموين السيارات الكائنة بطريق ميت غمر المنصورة بدائرة قسم ميت غمر، انه أثناء تواجدهما بالمحطة محل عملهما فوجئا بقدوم سيارة ملاكي يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح كان بحوزته والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل درج مكتب التحصيل.وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة أفراد تشكيل عصابى عائلي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم عدد أربعة (سائق وشقيقه وأنجال شقيقتهما عاملين).وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وبخزينتها 18 طلقة من ذات العيار - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار قطعة سلاح أبيض "سنجة"، وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، تم بإرشادهم ضبط مبلغ 5،500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.