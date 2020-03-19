بسمة وهبة تطالب بتعليق صلاة الجماعة: حماية النفس أسمى غاية للدين
الخميس 19/مارس/2020 - 11:24 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن العديد من الدول العربية والإسلامية علقت صلاة الجماعة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.
وأضافت بسمة، خلال تقديم برنامج "كل يوم" الماع عبر فضائية "ON E": "ربنا قال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آلاف بتصلي وتسلم وتسجد في نفس المكان اللي سجد فيه ناس تانية، ما لو فيه فيروس هيبقى موجود".
وأردفت:"السعودية وتونس والجزائر والكويت والأردن أغلقوا المساجد وعلقوا صلاة الجماعة ضمن إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".
وتابعت: "علقوا صلاة الجماعة، كإجراءات لحماية النفس التي هي أسمى غاية لأي دين".
وأضافت بسمة، خلال تقديم برنامج "كل يوم" الماع عبر فضائية "ON E": "ربنا قال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، آلاف بتصلي وتسلم وتسجد في نفس المكان اللي سجد فيه ناس تانية، ما لو فيه فيروس هيبقى موجود".
وأردفت:"السعودية وتونس والجزائر والكويت والأردن أغلقوا المساجد وعلقوا صلاة الجماعة ضمن إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".
وتابعت: "علقوا صلاة الجماعة، كإجراءات لحماية النفس التي هي أسمى غاية لأي دين".