رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء الحجر الصحى لعمال «باخرة الكورونا» فى الأقصر

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:00 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
طباعة
بدأت إجراءات إنهاء الحجر الصحي، للعمال المتواجدين على متن الباخرة « سارة 2»، بعد انتهاء مدة 14 يومًا، بعدما كشفت عملت المسح التي أجرتها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة عن وجود حالات مصابة بفيروس الكورونا، نتيجة الاختلاط بسائحة أمريكية من أصل تايواني، ليتم نقل 45 شخصًا وطبيب مرافق لهم، بينهم 34 حالة إيجابية و11 حالة سلبية بينهم 19 سائح أجنبي، عبر طائرة حربية لمستشفى العلمين، ويغادر 83 سائح وسائحة الباخرة متجهين لبلادهم عقب إنتهاء فترة حجرهم الصحي، وليستمر باقي عمال الباخرة الذين ثبتت الفحوصات سلبية إصابتهم في الخضوع للحجر الصحي على متن الباخرة كأجراء احترازي.

يقول أسامه بهاء يعمل سائق بالقطاع السياحي في الأقصر إن، القدر ساقه ليكون ضمن ممن خضعوا للحجر الصحي على متن الباخرة « سارة 2» على الرغم من أنه لم يكن من ضمن العاملين بها، ولتبدأ رحلته مع الحجر الصحي و« الكورونا» بعدما طلبت منه أحدى النزيلات على متن الفندق العائم نقلها بواسطة سيارته، ليفاجئ بعد مضي دقائق من تحركه بتلقي إتصالات هاتفية كثيرة من جانب إدارة الباخرة، دار الحديث خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة إعادة السائحة إلى الباخرة بأقصى سرعة، وعقب وصوله للباخرة وجد حالة من الارتباك والقلق بين المتواجدين على متنها، ليطلعوه أن جميع من الموجدين على متن الباخرة ومن خالطوهم سيخضعون للفحص الطبي للكشف عن إصابتهم بفيروس الكورونا من عدهم.

وتابع حديثه لـ" الدستور" خضعت للفحص الطبي، وتبين سلبية إصابتي إلا إن وزارة الصحة أصدرت قرارها بإخضاع عمال الباخرة ممن لم يصابوا بالعدوى للحجر الصحي على متن الباخرة التي تم إيقافها بمياه النيل على بُعد مسافة 100 متر من مستشفى الأقصر العام، كنوع من الاجراء الاحترازي.

وأضاف قبيل أنتهاء فترة الحجر الصحي أنه تم إخضاع جميع المتواجدين على متن الباخرة إلى عملية فحص جديدة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وبعد سلبية النتيجة سُمح لنا بمغادرة الباخرة والعودة إلى منازلنا مجددًا.

وأكد أن، جميع ممن خضعوا للحجر الصحي بالباخرة كانوا يحظون برعاية كاملة حيث تم توفير كافة احتياجاتهم، إلى جانب الرعاية الصحية التي حصولها عليها من جانب أطباء مديرية أمن الأقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 46 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. وحالة وفاة

4 قرارات من وزير الأوقاف لمواجهة كورونا

السعودية تعلق التواجد والصلاة في الحرمين الشريفين لمكافحة كورونا

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

"التعليم" إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

"الامتحان من المنزل" خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار "كورونا"

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

نتفليكس تطلق خدمة «netfilx party» لمشاهدة الأفلام مع الأصدقاء

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

مبادرة مغربية تقترح ترديد النشيد الوطني من نوافذ المنازل

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نحبكم ولكن!
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الثقافة» الأردنية تطلق حملة لمواجهة «كورونا»

إصدار كتاب «بناء المجتمع المعرفي» لــ محمود المظفر

تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر