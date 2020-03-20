انتهاء الحجر الصحى لعمال «باخرة الكورونا» فى الأقصر

بدأت إجراءات إنهاء الحجر الصحي، للعمال المتواجدين على متن الباخرة « سارة 2»، بعد انتهاء مدة 14 يومًا، بعدما كشفت عملت المسح التي أجرتها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة عن وجود حالات مصابة بفيروس الكورونا، نتيجة الاختلاط بسائحة أمريكية من أصل تايواني، ليتم نقل 45 شخصًا وطبيب مرافق لهم، بينهم 34 حالة إيجابية و11 حالة سلبية بينهم 19 سائح أجنبي، عبر طائرة حربية لمستشفى العلمين، ويغادر 83 سائح وسائحة الباخرة متجهين لبلادهم عقب إنتهاء فترة حجرهم الصحي، وليستمر باقي عمال الباخرة الذين ثبتت الفحوصات سلبية إصابتهم في الخضوع للحجر الصحي على متن الباخرة كأجراء احترازي.يقول أسامه بهاء يعمل سائق بالقطاع السياحي في الأقصر إن، القدر ساقه ليكون ضمن ممن خضعوا للحجر الصحي على متن الباخرة « سارة 2» على الرغم من أنه لم يكن من ضمن العاملين بها، ولتبدأ رحلته مع الحجر الصحي و« الكورونا» بعدما طلبت منه أحدى النزيلات على متن الفندق العائم نقلها بواسطة سيارته، ليفاجئ بعد مضي دقائق من تحركه بتلقي إتصالات هاتفية كثيرة من جانب إدارة الباخرة، دار الحديث خلال المكالمة الهاتفية على ضرورة إعادة السائحة إلى الباخرة بأقصى سرعة، وعقب وصوله للباخرة وجد حالة من الارتباك والقلق بين المتواجدين على متنها، ليطلعوه أن جميع من الموجدين على متن الباخرة ومن خالطوهم سيخضعون للفحص الطبي للكشف عن إصابتهم بفيروس الكورونا من عدهم.وتابع حديثه لـ" الدستور" خضعت للفحص الطبي، وتبين سلبية إصابتي إلا إن وزارة الصحة أصدرت قرارها بإخضاع عمال الباخرة ممن لم يصابوا بالعدوى للحجر الصحي على متن الباخرة التي تم إيقافها بمياه النيل على بُعد مسافة 100 متر من مستشفى الأقصر العام، كنوع من الاجراء الاحترازي.وأضاف قبيل أنتهاء فترة الحجر الصحي أنه تم إخضاع جميع المتواجدين على متن الباخرة إلى عملية فحص جديدة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وبعد سلبية النتيجة سُمح لنا بمغادرة الباخرة والعودة إلى منازلنا مجددًا.وأكد أن، جميع ممن خضعوا للحجر الصحي بالباخرة كانوا يحظون برعاية كاملة حيث تم توفير كافة احتياجاتهم، إلى جانب الرعاية الصحية التي حصولها عليها من جانب أطباء مديرية أمن الأقصر.