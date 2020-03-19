ارتفاع وفيات «كورونا» في تركيا لـ4 والإصابات لـ359

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 4 وفيات و359 حالة مؤكدة.وأكد الوزير التركي في تصريحات اليوم، تسجيل 168 حالة جديدة فقط عن اليوم السابق، مشيرا إلى وفاة حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا تبلغ من العمر 85 عامًا.وأعلن وزير الداخلية التركي، في وقت سابق اليوم، عن وضع 9800 مواطن تركي تحت الحجر الصحي من ضمنهم الذين عادوا من أداء مناسك العمرة في السعودية.وسبق أن رفضت تركيا الاعتراف بوجود حالات مصابة بكورونا، لكن بعد ضغوطات دولية اضطرت للإعلان عن عشرات الحالات تباعا.