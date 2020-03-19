الجزائر: خطة لإجلاء 2278 مواطنا عالقين في الخارج بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية أنه تم إعداد خطة لإجلاء 2278 مواطنا جزائريا عالقين ببعض المطارات الأجنبية بسبب انتشار فيروس كورونا وإعادتهم إلى الجزائر عبر 9 رحلات جوية.وقالت الوزارة - في بيان مساء اليوم الخميس - إنه سيتم نقل العائدين من الخارج مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي التي خصصت لهم والتكفل بهم صحيا طبقا للإجراءات المعمول بها.وأضافت أن الخطة التي أعدتها وزارة الأشغال العمومية والنقل بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات المعنية تمت بموافقة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وتشمل نقل المواطنين من المطارات المعنية إلى مواقع الحجر الصحي المخصصة لهم.وأشارت إلى أنه سيتم إجلاء هؤلاء المواطنين من مطارات باريس عبر 4 رحلات الى كل من الجزائر العاصمة (رحلتان) وتلمسان وقسنطينة، ومن مارسيليا عبر رحلتين إلى مدينة وهران ومن ليون الى وهران (رحلة واحدة) ومن الدار البيضاء المغربية الى تلمسان ومن دبي (الامارات) الى الجزائر العاصمة.