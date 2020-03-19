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اقتصاد

خبير: قرارات البنك المركزي تحمي القطاع العقاري من أزمة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:18 م
المهندس يوسف رشدان
المهندس يوسف رشدان
الدستور
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أشاد المهندس يوسف رشدان الخبير العقارى وعضو لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال، بحزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري فى الأيام الماضية، لافتا إلى أن ستحمى الاقتصاد المصرى من تأثير أزمة فيروس كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمي وكبدته خسائر كبيرة.

وأكد رشدان، أن التوقيت الذى تدخل فيه البنك المركزي مناسب جدا، حيث أنه جاء قبل تفاقم الوضع فى مصر، لافتا إلى أن حزمة القرارات أعطت رسالة طمأنة القطاع الخاص بأن الحكومة تقف بجانبه وتحاول حمايته من تأثير الأزمات، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال تجاوز أزمة الوباء الحالية التي تواجهها كل دول العالم بفضل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية.

وقررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماع طارئ خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، كما قرر البنك المركزى.

وأكدت اللجنة أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وقرر البنك تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر فى السداد

وأوضح رشدان، أن القرارات ستزيل أعباء كثيرة عن كاهل المطورين العقاريين خاصة فى ظل الظروف الصعبة الراهنة، من نقص الخامات وبطء حركة البيع بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن خفض الفائدة على الجنيه سيعزز من معدلات نمو الاقتصاد المصري، ويقلل عجز الموازنة، ويدعم القطاع العقارى والصناعي والإنتاج المحلي، إضافة إلى أنه له تأثير إيجابي على أداء البورصة، مضيفا ان القرارات ستسهم في تنشيط مبيعات الشركات بشكل جيد وتنشيط التمويل العقاري بسبب إنخفاض معدلات الفائدة، فضلا عن تخفيض تكلفة تمويل استثمارات الشركات عن طريق القروض البنكية ما يشجع الشركات التى تعتمد على القروض البنكية على زيادة استثماراتها.

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