15 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء اليوم عن اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات في عموم البلاد إلى 192 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 4 في بغداد و5 في النجف و3 في بابل وواحدة في كل من ذي قار والبصرة وكربلاء، فيما سجلت الوزارة 49 حالة شفاء تام، يقابلها 13 حالة وفاة.